США и Китай договорились о новом торговом соглашении

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Соединенные Штаты Америки и Китай заключат торговое соглашение. Это произойдет после переговоров сторон в Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении Белого дома в воскресенье, 11 мая.

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Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что страны достигли значительного прогресса в очень важных торговых переговорах. Он поблагодарил швейцарскую сторону за площадку для переговоров.

"Завтра мы расскажем подробности, но могу сказать, что переговоры были продуктивными. В них участвовали вице-премьер-министр, два вице-министра, которые были полностью вовлечены, посол Джеймисон и я. И я говорил с президентом Трампом, как и посол Джеймисон, вчера вечером, и он полностью проинформирован о том, что происходит. Итак, завтра утром будет полный брифинг", — подчеркнул Бессент.

А торговый представитель США, посол Джеймисон Грир отметил, что это были очень конструктивные два дня. По его словам, соглашение с Китаем поможет решить проблему торгового дефицита между странами в размере 1,2 триллиона долларов.

Напомним, 8 мая лидер США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Великобританией.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал соглашение со Штатами об экономическом партнерстве.