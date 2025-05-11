США и Китай договорились о новом торговом соглашении

США и Китай заключат торговое соглашение — что известно
Соединенные Штаты Америки и Китай заключат торговое соглашение. Это произойдет после переговоров сторон в Швейцарии.
Об этом говорится в заявлении Белого дома в воскресенье, 11 мая.
Торговое соглашение США и Китая
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что страны достигли значительного прогресса в очень важных торговых переговорах. Он поблагодарил швейцарскую сторону за площадку для переговоров.
"Завтра мы расскажем подробности, но могу сказать, что переговоры были продуктивными. В них участвовали вице-премьер-министр, два вице-министра, которые были полностью вовлечены, посол Джеймисон и я. И я говорил с президентом Трампом, как и посол Джеймисон, вчера вечером, и он полностью проинформирован о том, что происходит. Итак, завтра утром будет полный брифинг", — подчеркнул Бессент.
А торговый представитель США, посол Джеймисон Грир отметил, что это были очень конструктивные два дня. По его словам, соглашение с Китаем поможет решить проблему торгового дефицита между странами в размере 1,2 триллиона долларов.
Напомним, 8 мая лидер США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Великобританией.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал соглашение со Штатами об экономическом партнерстве.
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