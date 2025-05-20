Зеленский провел разговор с фон дер Ляйен - о чем говорили

Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен новый пакет санкций
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, поблагодарил Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и все страны ЕС за новый, 17-й пакет санкций против России. Он подчеркнул, что это шаг в правильном направлении.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Разговор Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен
"Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", — подчеркнул Зеленский.
Он сообщил, что во время разговора обсудил с Урсулой фон дер Ляйен подготовку 18-го санкционного пакета ЕС, который будет касаться нефти, инфраструктуры, торговли энергоресурсами, банков и финансовых схем России. Это наиболее "болезненные" направления для России, поэтому является полезным для мира.
"Спасибо всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения", — отметил президент.
Кроме того, лидеры обсудили вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом и совместную дипломатическую работу с партнерами.
Напомним, сегодня ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который охватил почти 200 кораблей "теневого флота".
А президент провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
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