Разговор Зеленского и Стармера 20 мая - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном телефонном разговоре с новоназначенным Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой обсуждения стали новые британские санкции против России, которые, по словам Зеленского, являются эффективным инструментом давления для прекращения войны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 20 мая.

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Зеленский провел разговор с премьером Британии

"Только принуждение сработает", — подчеркнул глава государства, поблагодарив Лондон за решительные действия.

Он также отметил, что кроме Британии санкционные решения сегодня приняли и в Европейском Союзе. Президент выразил надежду, что к этому процессу присоединятся и Соединенные Штаты Америки.

По словам Зеленского, европейские партнеры уже работают над следующими шагами, направленными на дальнейшее давление на Кремль с целью достижения мира.

Во время разговора с премьером Стармером стороны также обсудили детали дипломатической работы, будущие встречи, которые могут стать ключевыми для достижения перемирия и стабильного мира.

Отдельно Зеленский проинформировал британского коллегу о своем недавнем разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом. Лидеры также договорились координировать совместные действия в рамках коалиции стран, которые поддерживают Украину, и оставаться на постоянной связи - практически ежедневной.

"Спасибо, Британия!" — подытожил Зеленский.

Напомним, что 20 мая, во вторник, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении встречи с Крономпринцом Норвегии Хоконом, который впервые посетил Украину с официальным визитом.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всем странам-членам Европейского Союза за принятие нового, уже 17 пакета санкций против России.