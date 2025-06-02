Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении перевести Вооруженные силы страны в "состояние боевой готовности". По его словам, это необходимо, в частности из-за роста угроз со стороны России и глобальной нестабильности в мире.

Об этом информирует Sky News.

Реклама

Читайте также:

Британия переходит в режим "готовности к войне" — что известно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал Стратегический оборонный обзор. Он отметил, что угроза, которая стоит перед страной, является "более серьезной и более непредсказуемой, чем когда-либо со времен Холодной войны".

В этом контексте чиновник упомянул полномасштабную войну в Украине, "новые ядерные риски", ежедневные кибератаки и российскую агрессию в британских водах и небе.

Следовательно, Стармер пообещал постепенно повысить оборонные расходы до 3% ВВП. Кроме того, премьер объявил о переходе к боевой готовности и создании армии, которая в течение 10 лет станет "в 10 раз смертоноснее".

Как отмечает Sky News, план Кира Стармера предусматривает:

строительство шести новых заводов по производству боеприпасов;

создание до 12 новых атомных ударных подводных лодок — спуск на воду новой каждые 18 месяцев;

15 млрд фунтов стерлингов расходов на ядерную программу;

создание нового дальнобойного оружия;

инвестиции в системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее мы информировали, что Великобритания и Германия вместе будут разрабатывать новое оружие "глубокого точного удара".

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Британии новые санкции против России.