Британія і Німеччина розроблять ударну зброю — яка дальність

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS

Велика Британія та Німеччина разом розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів. Однак терміни та бюджет цього проєкту наразі невідомі.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що міністры оборони країн Джон Гілі та Борис Пісторіус оголосять про спільний проєкт далекобійної зброї під час зустрічі у Берліні.

"Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання — створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", — сказав Гілі.

Водночас у заяві не надали додаткових подробиць щодо термінів чи бюджету цього проєкту.

Видання підкреслило, що проєкт базується на домовленостях 2024 року щодо розробки нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Нагадаємо, Британія оновлює план оборони через загрозу з боку Росії. Міністри стурбовані, що у разі війни їхня країна може бути перевершена противником не лише на полі бою, але й виявитися незахищеною всередині країни.

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