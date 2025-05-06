Британія оновлює план оборони на випадок нападу Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звертається до військовослужбовців. Фото: Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

Уряд Великої Британії почав готуватися до можливого збройного конфлікту з Росією. Урядовців зобов’язали оновити засекречені надзвичайні плани, які формували ще 20 років тому, аби країна була готова до сценарію війни, включно з масованими ударами та кібератаками.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Нова стратегія передбачає переведення країни у воєнний стан у разі прямої агресії, створення бункерів для уряду й королівської родини, мобілізацію критичної інфраструктури та інструкції для прем’єра і міністрів на випадок бойових дій. Документ також містить плани щодо безпеки атомних електростанцій, газових терміналів, транспортної системи й телекомунікацій.

Міністри стурбовані тим, що у разі війни Британія може бути перевершена противником не лише на полі бою, але й виявитися незахищеною всередині країни. Влада вже змоделювала ситуацію, в якій ворог одночасно завдає ракетних ударів і запускає кібератаки проти інфраструктури — газових терміналів, електростанцій, підводних кабелів, транспортних вузлів, телефонних ліній і судової системи. Також зазначається, що найважливіші твори мистецтва країни будуть вивезені з Лондона до Шотландії з метою безпеки.

Нова версія плану передбачає поділ країни на 12 зон із локальними урядовими структурами, які очолять міністри, старші військові, судді та головні констеблі. Також планується нормування продовольства і будматеріалів, евакуація культурних цінностей до Шотландії та інструкції щодо дій населення в разі нападу, які транслюватиме BBC.

У рамках підготовки також змодельовано низку сценаріїв: від одночасних ракетних та кіберударів до запуску гіперзвукової зброї. Уряд занепокоєний вразливістю об'єктів, які в разі атаки можуть спричинити масову загибель людей, екологічну катастрофу й колапс економіки.

Крім того, у Великій Британіх занепокоєні тим, що в Росії, Китаїї й Ірані посилили фінансування й роботи зі створення гіперзвукових ракет, які потенційно здатні проривати сучасні системи ППО. У зв’язку з цим в уряді Британії вже розглядають можливість створення власного аналога ізраїльського "Залізного купола".

Очікується, що оновлені плани будуть включати і кіберзахист, що вперше стане пріоритетним у стратегії національної оборони. Британські спецслужби вже зафіксували зростання кількості ворожих хакерських атак на 48% за рік.

Нові положення увійдуть до майбутнього Стратегічного оборонного огляду, який лейбористи мають оприлюднити найближчим часом. Він міститиме оцінку готовності армії після десятиліть скорочень. Лідер лейбористів Кейр Стармер заявив, що з 2027 року оборонний бюджет Британії сягне 2,5% ВВП.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії оприлюднила нові прогнози щодо втрат Росії на фронті у 2025 році. Також у розвідці проаналізували, як Росія вербує іноземців на війну проти України.