Британия обновляет план обороны на случай нападения России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обращается к военнослужащим. Фото: Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

Правительство Великобритании начало готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией. Чиновников обязали обновить засекреченные чрезвычайные планы, которые формировали еще 20 лет назад, чтобы страна была готова к сценарию войны, включая массированные удары и кибератаки.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Новая стратегия предусматривает перевод страны в военное положение в случае прямой агрессии, создание бункеров для правительства и королевской семьи, мобилизацию критической инфраструктуры и инструкции для премьера и министров на случай боевых действий. Документ также содержит планы по безопасности атомных электростанций, газовых терминалов, транспортной системы и телекоммуникаций.

Министры обеспокоены тем, что в случае войны Британия может быть превзойдена противником не только на поле боя, но и оказаться незащищенной внутри страны. Власти уже смоделировали ситуацию, в которой враг одновременно наносит ракетные удары и запускает кибератаки против инфраструктуры — газовых терминалов, электростанций, подводных кабелей, транспортных узлов, телефонных линий и судебной системы. Также отмечается, что важнейшие произведения искусства страны будут вывезены из Лондона в Шотландию в целях безопасности.

Новая версия плана предусматривает разделение страны на 12 зон с локальными правительственными структурами, которые возглавят министры, старшие военные, судьи и главные констебли. Также планируется нормирование продовольствия и стройматериалов, эвакуация культурных ценностей в Шотландию и инструкции по действиям населения в случае нападения, которые будет транслировать BBC.

В рамках подготовки также смоделирован ряд сценариев: от одновременных ракетных и киберударов до запуска гиперзвукового оружия. Правительство обеспокоено уязвимостью объектов, которые в случае атаки могут вызвать массовую гибель людей, экологическую катастрофу и коллапс экономики.

Кроме того, в Великобритании обеспокоены тем, что в России, Китае и Иране усилили финансирование и работы по созданию гиперзвуковых ракет, которые потенциально способны прорывать современные системы ПВО. В связи с этим в правительстве Британии уже рассматривают возможность создания собственного аналога израильского "Железного купола".

Ожидается, что обновленные планы будут включать и киберзащиту, что впервые станет приоритетным в стратегии национальной обороны. Британские спецслужбы уже зафиксировали рост количества вражеских хакерских атак на 48% за год.

Новые положения войдут в будущий Стратегический оборонный обзор, который лейбористы должны обнародовать в ближайшее время. Он будет содержать оценку готовности армии после десятилетий сокращений. Лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что с 2027 года оборонный бюджет Британии достигнет 2,5% ВВП.

Напомним, разведка Великобритании обнародовала новые прогнозы относительно потерь России на фронте в 2025 году. Также в разведке проанализировали, как Россия вербует иностранцев на войну против Украины.