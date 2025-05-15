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Дальность 2000 км — Британия и Германия разработают свое оружие

15 мая 2025 08:48
Карина Приходько - Редактор
Британия и Германия разработают ударное оружие — какая дальность
Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Великобритания и Германия вместе будут разрабатывать новое оружие "глубокого точного удара" с дальностью действия более 2000 километров. Однако сроки и бюджет этого проекта пока неизвестны.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что министры обороны стран Джон Хили и Борис Писториус объявят о совместном проекте дальнобойного оружия во время встречи в Берлине.

"Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста — создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в Великобритании и Германии", — сказал Хили.

В то же время в заявлении не предоставили дополнительных подробностей относительно сроков или бюджета этого проекта.

Издание подчеркнуло, что проект базируется на договоренностях 2024 года по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость того, чтобы Европа могла защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

Напомним, Британия обновляет план обороны из-за угрозы со стороны России. Министры обеспокоены, что в случае войны их страна может быть превзойдена противником не только на поле боя, но и оказаться незащищенной внутри страны.

Также мы писали, что Украина и Чехия планируют создать совместную школу F-16. Из-за ситуации с безопасностью она будет расположена за границей.

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