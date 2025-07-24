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Зеленский обсудил со Стармером реформу антикоррупционных органов

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:11
Зеленский поговорил с Киром Стармером — детали
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: ОПУ

В четверг, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время общения стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности санкции против России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский поблагодарил Великобританию за лидерство во время последней встречи в формате "Рамштайн" и важные результаты в поддержке Украины.

Президент также отметил новые санкции Великобритании против России, направленные на ограничение доходов от продажи нефти.

Украинский лидер проинформировал премьера Великобритании о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, результатом которой стала договоренность о новом обмене пленными. Во время переговоров украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа.

Во время разговора лидеры также обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах Америки для усиления безопасности.

Глава государства проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему органов правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры.

В свою очередь, Кир Стармер предложил привлечь к работе экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества. Лидеры договорились быть в контакте по этому вопросу. Они имеют одинаковое видение: "необходимо защищать ценность нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и сделать все, чтобы Европа стала сильнее".

Напомним, что недавно премьер-министр Кир Стармер намекнул, что Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для Украины.

Ранее Кир Стармер объявил о намерении перевода Вооруженных сил страны в "состояние боевой готовности".

Владимир Зеленский переговоры коррупция война в Украине Кир Стармер
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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