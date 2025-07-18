Кір Стармер може прийняти рішення щодо закупівлі зброї для України

Велика Британія може приєднатись до закупівлі зброї для ЗСУ
Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для України. Такі натяки пов'язані з цим, що західні союзники прагнуть зміцнити оборону України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Що відомо про можливість закупівлю зброї для України
Обговорення щодо приєднання до пропозиції перебувають на ранній стадії між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами, заявили Bloomberg джерела, знайомі з цим питанням. Проте вони застерегли, що рішення ще не прийнято.
"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, яка стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких можливостей в Україні", — сказав Стармер журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності".
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі війська готові застосувати силу проти російських військових.
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