Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Велика Британія може приєднатись до закупівлі зброї для ЗСУ

Велика Британія може приєднатись до закупівлі зброї для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 04:12
Кір Стармер може прийняти рішення щодо закупівлі зброї для України
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для України. Такі натяки пов'язані з цим, що західні союзники прагнуть зміцнити оборону України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про можливість закупівлю зброї для України

Обговорення щодо приєднання до пропозиції перебувають на ранній стадії між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами, заявили Bloomberg джерела, знайомі з цим питанням. Проте вони застерегли, що рішення ще не прийнято.

"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, яка стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких можливостей в Україні", — сказав Стармер журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності".

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі війська готові застосувати силу проти російських військових.

зброя військова допомога Велика Британія війна в Україні Кір Стармер
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації