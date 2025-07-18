Кір Стармер може прийняти рішення щодо закупівлі зброї для України

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у США для України. Такі натяки пов'язані з цим, що західні союзники прагнуть зміцнити оборону України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Обговорення щодо приєднання до пропозиції перебувають на ранній стадії між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами, заявили Bloomberg джерела, знайомі з цим питанням. Проте вони застерегли, що рішення ще не прийнято.

"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, яка стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких можливостей в Україні", — сказав Стармер журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір переведення Збройних сил країни у "стан бойової готовності".

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі війська готові застосувати силу проти російських військових.