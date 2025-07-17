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Головна Новини дня НАТО хоче віддати Трампу гроші РФ для закупівлі зброї для України

НАТО хоче віддати Трампу гроші РФ для закупівлі зброї для України

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 03:17
У НАТО розглядають можливість оплати за зброю США замороженими грошима РФ
Великокаліберні боєприпаси армії США. Ілюстративне фото: Пентагон

Європа вивчає можливість використання заморожених російських активів для оплати пакета озброєнь США для України. Використання коштів на нову схему вважається ефективнішим і кращим способом зберегти підтримку України.

Про новий план НАТО та ЄС повідомляє The Telegraph.

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Скільки можуть витратити з активів РФ

Як повідомляють джерела видання, мова йде про суму у 10 мільярдів доларів. Згідно з планом, прибуток, отриманий від майже 200 мільярдів євро заморожених активів Росії, може бути використаний як частина внеску блоку до нового військового фонду.

Дипломатичні джерела повідомили The Telegraph, що міністри закордонних справ ЄС запитали, як працюватиме план Трампа, під час зустрічі в Брюсселі. За словами одного джерела, ширші деталі ще не були надані європейським столицям.

Хто вже готовий заплатити за зброю для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що щонайменше вісім держав-членів підписали схему купівлі американської зброї для України. 

Згідно з найімовірнішим планом, центральний грошовий фонд, контрольований НАТО, буде поповнюватися європейськими союзниками та Канадою. Потім ці гроші будуть використані для придбання американської зброї та боєприпасів зі "списку покупок", створеного українським урядом.

Нагадаємо, раніше  газета WP повідомляла, що Трамп розглядає можливість надати Україні дозвіл на використання ракет ATACMS на повну дальність. Йдеться про 300 кілометрів.

Крім того, президент США розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM. Очікується, що ці ракети оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України.

США НАТО зброя військова допомога війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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