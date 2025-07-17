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Главная Новости дня НАТО хочет отдать Трампу деньги РФ для закупки оружия для Украины

НАТО хочет отдать Трампу деньги РФ для закупки оружия для Украины

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 03:17
В НАТО рассматривают возможность оплаты за оружие США замороженными деньгами РФ
Крупнокалиберные боеприпасы армии США. Иллюстративное фото: Пентагон

Европа изучает возможность использования замороженных российских активов для оплаты пакета вооружений США для Украины. Использование средств на новую схему считается более эффективным и лучшим способом сохранить поддержку Украины.

О новом плане НАТО и ЕС сообщает The Telegraph.

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Сколько могут потратить из активов РФ

Как сообщают источники издания, речь идет о сумме в 10 миллиардов долларов. Согласно плану, прибыль, полученная от почти 200 миллиардов евро замороженных активов России, может быть использована как часть взноса блока в новый военный фонд.

Дипломатические источники сообщили The Telegraph, что министры иностранных дел ЕС спросили, как будет работать план Трампа, во время встречи в Брюсселе. По словам одного источника, более широкие детали еще не были предоставлены европейским столицам.

Кто уже готов заплатить за оружие для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по меньшей мере восемь государств-членов подписали схему покупки американского оружия для Украины.

Согласно наиболее вероятному плану, центральный денежный фонд, контролируемый НАТО, будет пополняться европейскими союзниками и Канадой. Затем эти деньги будут использованы для приобретения американского оружия и боеприпасов из "списка покупок", созданного украинским правительством.

Напомним, ранее газета WP сообщала, что Трамп рассматривает возможность предоставить Украине разрешение на использование ракет ATACMS на полную дальность. Речь идет о 300 километрах.

Кроме того, президент США рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM. Ожидается, что эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины.

США НАТО оружие военная помощь война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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