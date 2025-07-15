Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Оборонна допомога — Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії

Оборонна допомога — Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 18:47
Зеленський провів зустріч з прем’єркою Латвії
Володимир Зеленський з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Фото: Зеленський/X

У вівторок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Під час зустрічі сторони обговорили  оборонну підтримку для ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський
Зустріч Зеленського з прем’єр-міністеркою Латвії. Фото: Зеленський/X

Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії — деталі

"Зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом", — зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку для українських воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE.

Крім того, під час розмови йшлося й про дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. За словами президента, справедливість у цьому процесі має бути забезпечена.

"Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України", — резюмував президент України.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 липня, до України з візитом прибула премʼєр-міністерка Латвії.

Раніше премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня закликала не послаблювати увагу до війни Росії проти України та посилювати санкційний тиск на Кремль.

Володимир Зеленський військова допомога Латвія війна в Україні зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації