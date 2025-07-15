Зеленський провів зустріч з прем’єркою Латвії

Володимир Зеленський з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Фото: Зеленський/X

У вівторок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку для ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії — деталі

"Зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом", — зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку для українських воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE.

Крім того, під час розмови йшлося й про дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. За словами президента, справедливість у цьому процесі має бути забезпечена.

"Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України", — резюмував президент України.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 липня, до України з візитом прибула премʼєр-міністерка Латвії.

Раніше премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня закликала не послаблювати увагу до війни Росії проти України та посилювати санкційний тиск на Кремль.