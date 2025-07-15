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Оборонная помощь — Зеленский встретился с премьером Латвии

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 18:47
Зеленский провел встречу с премьером Латвии
Владимир Зеленский с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Фото: Зеленский/X

Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку для ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с премьер-министром Латвии. Фото: Зеленский/X

Зеленский встретился с премьером Латвии — детали

"Встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Очень символично, что эта встреча состоялась именно в День Украинской Государственности. Спасибо за этот жест, знак солидарности с нашим народом", — отметил Зеленский.

Также он сообщил, что во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку для украинских воинов и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE.

Кроме того, во время разговора речь шла и о дронах, евроинтеграции и открытии переговорных кластеров. По словам президента, справедливость в этом процессе должна быть обеспечена.

"Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже больше чем 0,25 % ВВП на поддержку Украины", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что сегодня утром, 15 июля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Латвии.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала не ослаблять внимание к войне России против Украины и усиливать санкционное давление на Кремль.

Владимир Зеленский военная помощь Латвия война в Украине встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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