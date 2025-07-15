Зеленский провел встречу с премьером Латвии

Оборонная помощь — Зеленский встретился с премьером Латвии
Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку для ВСУ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский встретился с премьером Латвии — детали
"Встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Очень символично, что эта встреча состоялась именно в День Украинской Государственности. Спасибо за этот жест, знак солидарности с нашим народом", — отметил Зеленский.
Также он сообщил, что во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку для украинских воинов и ее финансирование с помощью европейских инструментов, в частности в рамках SAFE.
Кроме того, во время разговора речь шла и о дронах, евроинтеграции и открытии переговорных кластеров. По словам президента, справедливость в этом процессе должна быть обеспечена.
"Благодарен народу и правительству Латвии за весомую помощь и новый оборонный пакет. Это хорошее усиление нашей армии. Спасибо за лидерство и готовность выделять даже больше чем 0,25 % ВВП на поддержку Украины", — резюмировал президент Украины.
Напомним, что сегодня утром, 15 июля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Латвии.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала не ослаблять внимание к войне России против Украины и усиливать санкционное давление на Кремль.
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