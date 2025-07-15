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Головна Новини дня Прем'єрка Латвії прибула з візитом до Києва

Прем'єрка Латвії прибула з візитом до Києва

Ua en ru
Дата публікації: 15 липня 2025 10:45
До Києва з візитом прибула прем'єрка Латвії Евіка Сіліня
Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня. Фото: x.com/EvikaSilina

У вівторок, 15 липня, до України з візитом прибула премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Вона візьме участь у церемонії відзначення річниці Української державності.

Свій допис про візит глава латвійського уряду опублікувала у соцмережі Х.

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Сіліня зазначила, що окрім участі у церемонії відзначення Дня Української державності вона має заплановані зустрічі з високопосадовцями.

"На запрошення Президента України Володимира Зеленського я прибула до Києва для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та для зустрічі з високопосадовцями України", — йдеться у повідомленні.

Глава латвійського уряду додала, що Рига і надалі підтримуватиме Київ до закінчення війни.

"Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", — наголосила Сіліня.

Сіліня в Києві
Повідомлення Сіліні в Х

Раніше премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час саміту Європейського Союзу закликала не послаблювати увагу до війни Росії проти України та посилювати санкційний тиск на Кремль.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з командувачем Національних Збройних сил Латвійської Республіки.

Київ Латвія Україна війна в Україні візит
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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