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Сирський зустрівся з командувачем збройних сил Латвії — деталі

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Дата публікації: 13 липня 2025 12:45
Сирський провів зустріч з Пудансом — про що говорили
Олександр Сирський та Каспарс Пуданс. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з командувачем Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-майором Каспарсом Пудансом. Він перебував в Україні з робочим візитом.

Про це Сирський повідомив у Telegram у неділю, 13 липня.

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Так, Пуданс під час робочого візиту в Україні побував, зокрема, у східній операційній зоні українських військ.

На зустрічі Сирський висловив слова вдячності особисто генерал-майору, уряду Латвії та всьому народу країни за стійку політичну підтримку України, надане озброєння, військову техніку, боєприпаси та обладнання. 

"Особливо високо ми цінуємо приєднання Латвії до "Коаліції охочих" для реалізації ініціативи щодо ймовірного розгортання в Україні багатонаціональних сил для безумовного гарантування безпеки нашої країни", — зауважив головком.

Під час розмови Сирський проінформував щодо оперативної обстановки на фронті, а також окреслив запити ЗСУ щодо подальшої підтримки партнерами по НАТО.

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Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, Сирський підбив підсумки щодо успіхів ЗСУ у червні 2025 року.

Також днями Головком провів нараду, на якій визначив найефективніші підрозділи Сил безпілотних систем.

ЗСУ Латвія війна в Україні Олександр Сирський зустріч
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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