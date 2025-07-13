Сырский провел встречу с Пудансом - о чем говорили

Александр Сырский и Каспарс Пуданс. Фото: ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с командующим Национальных Вооруженных сил Латвийской Республики генерал-майором Каспарсом Пудансом. Он находился в Украине с рабочим визитом.

Об этом Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 13 июля.

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Встреча Сырского и Пуданса

Так, Пуданс во время рабочего визита в Украину побывал, в частности, в восточной операционной зоне украинских войск.

На встрече Сырский выразил слова благодарности лично генерал-майору, правительству Латвии и всему народу страны за устойчивую политическую поддержку Украины, предоставленное вооружение, военную технику, боеприпасы и оборудование.

"Особенно высоко мы ценим присоединение Латвии к "Коалиции желающих" для реализации инициативы относительно вероятного развертывания в Украине многонациональных сил для безусловного обеспечения безопасности нашей страны", — отметил главком.

Во время разговора Сырский проинформировал об оперативной обстановке на фронте, а также очертил запросы ВСУ относительно дальнейшей поддержки партнерами по НАТО.

Скриншот поста Сырского

Напомним, Сырский подвел итоги по успехам ВСУ в июне 2025 года.

Также на днях Главком провел совещание, на котором определил самые эффективные подразделения Сил беспилотных систем.