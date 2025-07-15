В Киев с визитом прибыла премьер Латвии Эвика Силиня

Премьер Латвии Эвика Силиня. Фото: x.com/EvikaSilina

Во вторник, 15 июля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она примет участие в церемонии празднования годовщины Украинской государственности.

Свое сообщение о визите глава латвийского правительства опубликовала в соцсети Х.

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Силиня отметила, что кроме участия в церемонии празднования Дня украинской государственности, у нее запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками.

"По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского я прибыла в Киев для участия в церемонии празднования годовщины Украинской государственности и для встречи с высокопоставленными чиновниками Украины", — говорится в сообщении.

Глава латвийского правительства добавила, что Рига и в дальнейшем будет поддерживать Киев до окончания войны.



"Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", — подчеркнула Силиня.

Сообщение Силини в Х

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время саммита Европейского Союза призвала не ослаблять внимание к войне России против Украины и усиливать санкционное давление на Кремль.

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