Німецькі війська готові вбивати солдатів РФ — Борис Пісторіус

Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Німецькі війська готові застосувати силу проти російських військових. Це можливо у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, попри багаторічну культуру військової стриманості, яка сформувалася в Німеччині після Другої світової війни, німецькі війська готові застосувати летальну силу проти російських солдатів у разі, якщо Москва здійснить напад на країну-члена НАТО.

"Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити там із представниками німецької бригади. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота", — сказав Пісторіус.

Раніше повідомлялось, що Німеччина розглядає можливість придбання тисяч броньованих бойових машин та танків. Таким чином у ФРН долучаться до створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Також ми інформували, що уряд Німеччини офіційно підтвердив виділення коштів на фінансування виробництва та закупівлі української далекобійної зброї. Йдеться про ударні дрони та ракети.