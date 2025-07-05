В НАТО попросили Німеччину посилити військові сили альянсу, тому ФРН хочуть замовити 1000 танків та 2500 БТР.

Німецькі танки Leopard на навчаннях. Ілюстративне фото: Бундесвер

Німеччина розглядає можливість придбання тисяч броньованих бойових машин та танків. Таким чином у ФРН долучаться до спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Про таку ініціативу повідомляє агенція Bloomberg.

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За словами джерел журналістів агенції, замовлення, яке розглядається міністром оборони Борисом Пісторіусом та вищим генералітетом Бундесверу, включатиме до 1000 бойових танків Leopard 2 та до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer.

Танки виробляються KDNS та Rheinmetall, а бойові машини — ARTEC, спільним підприємством KDNS та Rheinmetall.

Загальна вартість замовлення може сягати 25 мільярдів євро, повідомили джерела, зазначивши, що оскільки переговори щодо закупівель все ще тривають, остаточна сума може бути нижчою.

Акції Rheinmetall зросли на цілих 3,7% у Франкфурті після новин про плани та передпродажної оцінки, що спонукало аналітиків підвищити цільові ціни.

Чому у Німеччині так поспішають з виробництвом бойової техніки

Експерти зазначають, що це пов'язано зі зверненням НАТО до Німеччини з проханням надіслати до альянсу до семи бойових бригад протягом наступного десятиліття. Бойові машини та танки, якщо їх замовлення буде схвалено, оснастять ці сили.

Нарощування військ відображає зростаючу стурбованість союзників щодо посилення ворожості з боку Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, кажуть військові аналітики.

Очікується, що розпорядження будуть остаточно затверджені найближчими місяцями, а законодавці можуть дати зелене світло до кінця року.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини офіційно підтвердив виділення коштів на фінансування виробництва та закупівлі української далекобійної зброї. Мова йде про ударні дрони та ракети.

Також напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України.