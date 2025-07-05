В НАТО попросили Германию усилить военные силы альянса, поэтому ФРГ хотят заказать 1000 танков и 2500 БТР.

Немецкие танки Leopard на учениях. Иллюстративное фото: Бундесвер

Германия рассматривает возможность приобретения тысяч бронированных боевых машин и танков. Таким образом в ФРГ присоединятся к совместным европейским усилиям по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

О такой инициативе сообщает агентство Bloomberg.

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По словам источников журналистов агентства, заказ, который рассматривается министром обороны Борисом Писториусом и высшим генералитетом Бундесвера, будет включать до 1000 боевых танков Leopard 2 и до 2500 бронированных боевых машин GTK Boxer.

Танки производятся KDNS и Rheinmetall, а боевые машины - ARTEC, совместным предприятием KDNS и Rheinmetall.

Общая стоимость заказа может достигать 25 миллиардов евро, сообщили источники, отметив, что поскольку переговоры по закупкам все еще продолжаются, окончательная сумма может быть ниже.

Акции Rheinmetall выросли на целых 3,7% во Франкфурте после новостей о планах и предпродажной оценки, что побудило аналитиков повысить целевые цены.

Почему в Германии так спешат с производством боевой техники

Эксперты отмечают, что это связано с обращением НАТО к Германии с просьбой прислать в альянс до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия. Боевые машины и танки, если их заказ будет одобрен, оснастят эти силы.

Наращивание войск отражает растущую обеспокоенность союзников относительно усиления враждебности со стороны России после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, говорят военные аналитики.

Ожидается, что распоряжения будут окончательно утверждены в ближайшие месяцы, а законодатели могут дать зеленый свет до конца года.

Ранее сообщалось, что правительство Германии официально подтвердило выделение средств на финансирование производства и закупки украинского дальнобойного оружия. Речь идет об ударных дронах и ракетах.

Также накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.