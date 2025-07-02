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Німеччина профінансує БпЛА для ЗСУ — скільки придбають

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:16
Німеччина профінансує виробництво 500 дронів Ан-196 для України
Дрон Ан-196. Фото: BuildTech

Уряд Німеччини офіційно підтвердив виділення коштів на фінансування виробництва та закупівлі української далекобійної зброї — ударних безпілотників і ракет. За інформацією джерел, закуплені коштом німецького бюджету дрони будуть доступні українським військовим уже найближчими місяцями.

Про це повідомляє Die Welt.

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Йдеться про понад 500 ударних дронів-камікадзе українського виробництва типу "Ан-196 Лютий", здатних долати до 1200 кілометрів і нести бойову частину вагою близько 50 кілограмів.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт фінансування, наголосивши, що мета — оперативне постачання Україні систем, до роботи з якими українські захисники вже підготовлені. При цьому відомство утрималося від оприлюднення конкретних характеристик озброєння, аби не розкривати потенціал української армії.

Що відомо про Ан-196 "Лютий"

"Ан-196 Лютий" — це український дрон-камікадзе, створений для ударів на значні відстані. Його розробку було анонсовано у жовтні 2022 року державним концерном "Укроборонпром". Тоді заявлялося про наміри створити дрон масою понад 200 кг з бойовим навантаженням до 75 кг і радіусом дії понад 1000 км.

Серійне виробництво розпочалося у серпні 2023 року. Один із перших задокументованих випадків бойового використання безпілотника стався 28 серпня 2023 року — тоді Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували базу 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту в окупованому Перевальному.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц зробив заяву щодо передачі ракет Taurus для ЗСУ. 

Також у МЗС Німеччини зробили заяву про постачання засобів ППО Україні. 

Німеччина ЗСУ безпілотники дрони закупівлі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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