Германия профинансирует производство 500 дронов Ан-196 для Украины

Германия профинансирует БпЛА для ВСУ — сколько приобретут
Правительство Германии официально подтвердило выделение средств на финансирование производства и закупки украинского дальнобойного оружия — ударных беспилотников и ракет. По информации источников, закупленные за счет немецкого бюджета дроны будут доступны украинским военным уже в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает Die Welt.
Германия поможет с закупкой дронов Ан-196 для ВСУ
Речь идет о более 500 ударных дронов-камикадзе украинского производства типа "Ан-196 Лютый", способных преодолевать до 1200 километров и нести боевую часть весом около 50 килограммов.
В Министерстве обороны Германии подтвердили факт финансирования, подчеркнув, что цель — оперативная поставка Украине систем, к работе с которыми украинские защитники уже подготовлены. При этом ведомство воздержалось от обнародования конкретных характеристик вооружения, чтобы не раскрывать потенциал украинской армии.
Что известно об Ан-196 "Лютый"
"Ан-196 Лютый" — это украинский дрон-камикадзе, созданный для ударов на значительные расстояния. Его разработка была анонсирована в октябре 2022 года государственным концерном "Укроборонпром". Тогда заявлялось о намерениях создать дрон массой более 200 кг с боевой нагрузкой до 75 кг и радиусом действия более 1000 км.
Серийное производство началось в августе 2023 года. Один из первых задокументированных случаев боевого использования беспилотника произошел 28 августа 2023 года — тогда Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота в оккупированном Перевальном.
Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал заявление о передаче ракет Taurus для ВСУ.
Также в МИД Германии сделали заявление о поставках средств ПВО Украине.
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