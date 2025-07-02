Германия профинансирует производство 500 дронов Ан-196 для Украины

Дрон Ан-196. Фото: BuildTech

Правительство Германии официально подтвердило выделение средств на финансирование производства и закупки украинского дальнобойного оружия — ударных беспилотников и ракет. По информации источников, закупленные за счет немецкого бюджета дроны будут доступны украинским военным уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Die Welt.

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Речь идет о более 500 ударных дронов-камикадзе украинского производства типа "Ан-196 Лютый", способных преодолевать до 1200 километров и нести боевую часть весом около 50 килограммов.

В Министерстве обороны Германии подтвердили факт финансирования, подчеркнув, что цель — оперативная поставка Украине систем, к работе с которыми украинские защитники уже подготовлены. При этом ведомство воздержалось от обнародования конкретных характеристик вооружения, чтобы не раскрывать потенциал украинской армии.

Что известно об Ан-196 "Лютый"

"Ан-196 Лютый" — это украинский дрон-камикадзе, созданный для ударов на значительные расстояния. Его разработка была анонсирована в октябре 2022 года государственным концерном "Укроборонпром". Тогда заявлялось о намерениях создать дрон массой более 200 кг с боевой нагрузкой до 75 кг и радиусом действия более 1000 км.

Серийное производство началось в августе 2023 года. Один из первых задокументированных случаев боевого использования беспилотника произошел 28 августа 2023 года — тогда Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота в оккупированном Перевальном.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал заявление о передаче ракет Taurus для ВСУ.

Также в МИД Германии сделали заявление о поставках средств ПВО Украине.