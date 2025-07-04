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Трамп поговорив з Мерцом — йшлося про Україну

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:58
Розмова Трампа і Мерца — лідери обговорили Україну
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп 4 липня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel

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Видання повідомляє, що Мерц підтримує допомогу Україні, зокрема, що стосується протиповітряної оборони. Однак Трамп "не взяв на себе жодних зобов'язань" під час телефонного дзвінка. 

Крім того, зазначається, що Німеччина намагається закупити у США додаткові системи Patriot для України. Про це вже говорили міністри оборони країн Борис Пісторіус та Піт Гегсет. Попри позиції та наміри Берліна, Вашингтон все ж призупинив військову допомогу Україні. Разом з тим, Київ не отримуватиме боєприпаси до систем ППО.

Нагадаємо, 4 липня Дональд Трамп поговорив з Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті та російські повітряні удари.

А за день до цього очільник США мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він розчарувався у цьому діалозі та заявив, що очільник Кремля не бажає закінчення війни. 

США Німеччина Дональд Трамп ППО війна в Україні Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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