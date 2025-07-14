Немецкие войска готовы убивать солдат РФ — Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Reuters

Немецкие войска готовы применить силу против российских военных. Это возможно в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times.

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По его словам, несмотря на многолетнюю культуру военной сдержанности, которая сформировалась в Германии после Второй мировой войны, немецкие войска готовы применить летальную силу против российских солдат в случае, если Москва совершит нападение на страну-члена НАТО.

"Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить там с представителями немецкой бригады. Они точно знают, в чем заключается их работа", — сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что Германия рассматривает возможность приобретения тысяч бронированных боевых машин и танков. Таким образом в ФРГ присоединятся к созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

Также мы информировали, что правительство Германии официально подтвердило выделение средств на финансирование производства и закупки украинского дальнобойного оружия. Речь идет об ударных дронах и ракетах.