Кир Стармер может принять решение о закупке оружия для Украины

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: Офис президента

Премьер-министр Кир Стармер намекнул, что Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для Украины. Такие намеки связаны с этим, что западные союзники стремятся укрепить оборону Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Обсуждение о присоединении к предложению находятся на ранней стадии между Великобританией, США и другими европейскими странами, заявили Bloomberg источники, знакомые с этим вопросом. Однако они предостерегли, что решение еще не принято.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, которая стоит за этим, чтобы обеспечить эффективность любых возможностей в Украине", — сказал Стармер журналистам во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении перевода Вооруженных сил страны в "состояние боевой готовности".

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие войска готовы применить силу против российских военных.