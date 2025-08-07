Зеленский и Мерц согласовали действия для достойного мира и усиления ПВО

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: AP

Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонный разговор, чтобы синхронизировать действия по завершению войны. Лидеры согласились, что мир должен быть достойным и Европа должна участвовать во всех процессах. Кроме того, стороны обсудили оборонную поддержку и подготовку к онлайн-встрече советников по нацбезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Что обсудили лидеры Украины и Германии

Во время разговора стороны акцентировали на роли Европы в будущих договоренностях по безопасности.



"Войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее и Европа должна быть участницей всех соответствующих процессов", — отмечают в сообщении.

Отдельное внимание уделили встрече советников по вопросам нацбезопасности Украины, США и стран ЕС, которая состоится сегодня онлайн. Планируется согласовать единые подходы перед возможными саммитами лидеров.

"Украина не боится переговоров и ожидает такого же смелого подхода и от российской стороны", — подчеркнул глава государства, говоря о потенциальных двух- и трехсторонних форматах переговоров.

Также Зеленский и Мерц коснулись оборонной поддержки в рамках инициативы PURL по закупке американского оружия. Канцлер подтвердил, что Германия готова профинансировать системы ПВО и другие насущные потребности украинской армии.

