Зеленский и Мерц согласовали действия для достойного мира и усиления ПВО

Больше систем ПВО и оружия — о чем Зеленский договорился с Мерцом
Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонный разговор, чтобы синхронизировать действия по завершению войны. Лидеры согласились, что мир должен быть достойным и Европа должна участвовать во всех процессах. Кроме того, стороны обсудили оборонную поддержку и подготовку к онлайн-встрече советников по нацбезопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Что обсудили лидеры Украины и Германии
Во время разговора стороны акцентировали на роли Европы в будущих договоренностях по безопасности.
"Войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее и Европа должна быть участницей всех соответствующих процессов", — отмечают в сообщении.
Отдельное внимание уделили встрече советников по вопросам нацбезопасности Украины, США и стран ЕС, которая состоится сегодня онлайн. Планируется согласовать единые подходы перед возможными саммитами лидеров.
"Украина не боится переговоров и ожидает такого же смелого подхода и от российской стороны", — подчеркнул глава государства, говоря о потенциальных двух- и трехсторонних форматах переговоров.
Также Зеленский и Мерц коснулись оборонной поддержки в рамках инициативы PURL по закупке американского оружия. Канцлер подтвердил, что Германия готова профинансировать системы ПВО и другие насущные потребности украинской армии.
Напомним, что в четверг, 7 августа, Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, сосредоточив внимание на ситуации на фронте полномасштабной войны.
Ранее мы также информировали, что ранее, 24 июля, состоялся еще один телефонный разговор Зеленского и Мерца, во время которого лидеры подробно затронули тему реформы украинских антикоррупционных органов.
