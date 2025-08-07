Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роль ЄС у мирних переговорах

Мир і членство в ЄС — Зеленський поговорив із фон дер Ляєн
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, аби скоординувати дипломатичні кроки на тлі контактів із Вашингтоном. Київ прагне завершити війну на справедливих умовах і розраховує на консолідовану позицію об’єднаної Європи.
Про це повідомляє пресслужба Президента України.
Чому позиція ЄС визначальна для мирних переговорів
Під час розмови Зеленський подякував фон дер Ляєн за послідовну підтримку.
"Говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і дуже вдячний за підтримку. Поінформував про нашу розмову з президентом Трампом, про наявні дипломатичні можливості. Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа — з нами на цьому шляху", — зазначив глава держави.
Президент окремо наголосив, що Євросоюз має бути залучений до всіх форматів переговорів щодо України та відіграватиме ключову роль у повоєнному відновленні.
"Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проєктів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії. Дякую!", — додав Зеленський.
У ході бесіди лідери обговорили хід переговорів про вступ України до ЄС, можливі фінансові механізми для відбудови та подальше посилення санкційного тиску на Росію. Київ розраховує, що спільна позиція Брюсселя й Вашингтона створить додаткові умови для швидкого і справедливого миру.
Нагадаємо, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз володіє достатніми фінансовими ресурсами для посилення обороноздатності України, і запевнила, що ця підтримка повністю узгоджується зі стандартами НАТО.
Раніше ми також інформували, що Урсула фон дер Ляєн звернулася до уряду Угорщини із закликом скасувати заборону на проведення Budapest Pride, наголосивши, що держава-член має поважати базові цінності ЄС щодо прав і свобод людини.
