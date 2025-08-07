Відео
Головна Новини дня Мир і членство в ЄС — Зеленський поговорив із фон дер Ляєн

Мир і членство в ЄС — Зеленський поговорив із фон дер Ляєн

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:17
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роль ЄС у мирних переговорах
Зеленський та фон дер Ляєн. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, аби скоординувати дипломатичні кроки на тлі контактів із Вашингтоном. Київ прагне завершити війну на справедливих умовах і розраховує на консолідовану позицію об’єднаної Європи. 

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Мир і членство в ЄС — Зеленський поговорив із фон дер Ляєн - фото 1
Допис Володимира Зеленського в Telegram. Фото: скриншот

Чому позиція ЄС визначальна для мирних переговорів

Під час розмови Зеленський подякував фон дер Ляєн за послідовну підтримку. 
"Говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і дуже вдячний за підтримку. Поінформував про нашу розмову з президентом Трампом, про наявні дипломатичні можливості. Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа — з нами на цьому шляху", — зазначив глава держави. 

Президент окремо наголосив, що Євросоюз має бути залучений до всіх форматів переговорів щодо України та відіграватиме ключову роль у повоєнному відновленні.

"Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проєктів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії. Дякую!", — додав Зеленський.

У ході бесіди лідери обговорили хід переговорів про вступ України до ЄС, можливі фінансові механізми для відбудови та подальше посилення санкційного тиску на Росію. Київ розраховує, що спільна позиція Брюсселя й Вашингтона створить додаткові умови для швидкого і справедливого миру.

Нагадаємо, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз володіє достатніми фінансовими ресурсами для посилення обороноздатності України, і запевнила, що ця підтримка повністю узгоджується зі стандартами НАТО.

Раніше ми також інформували, що Урсула фон дер Ляєн  звернулася до уряду Угорщини із закликом скасувати заборону на проведення Budapest Pride, наголосивши, що держава-член має поважати базові цінності ЄС щодо прав і свобод людини.

Володимир Зеленський Єврокомісія Європа Урсула фон дер Ляєн ЄС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
