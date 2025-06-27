Урсула фон дер Ляєн закликає дозволити проведення Budapest Pride, попри заборону

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: кадр з відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до угорської влади із закликом скасувати заборону на проведення Маршу рівності (Budapest Pride) в Будапешті. Країна має дотримуватись фундаментальних цінностей ЄС.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на саміті ЄС у Брюсселі.

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Фон дер Ляєн наголосила, що рівність і недискримінація є фундаментальними цінностями Європейського Союзу, закріпленими в його установчих договорах.

"Я закликаю угорську владу дозволити проведення Budapest Pride без страху перед кримінальними чи адміністративними переслідуваннями для організаторів або учасників", — заявила голова Європейської комісії.

Нагадаємо, 18 березня, парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє проведення ЛГБТКІА+ прайдів.

Також ми писали, що 14 червня, в центрі Києва представники ЛГБТКІА+ спільноти провели Марш Рівності.