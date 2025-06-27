Урсула фон дер Ляйен призывает разрешить проведение Budapest Pride, несмотря на запрет

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: кадр из видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к венгерским властям с призывом отменить запрет на проведение Марша равенства (Budapest Pride) в Будапеште. Страна должна придерживаться фундаментальных ценностей ЕС.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на саммите ЕС в Брюсселе.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что равенство и недискриминация являются фундаментальными ценностями Европейского Союза, закрепленными в его учредительных договорах.

"Я призываю венгерские власти разрешить проведение Budapest Pride без страха перед уголовными или административными преследованиями для организаторов или участников", — заявила председатель Европейской комиссии.

Напомним, 18 марта, парламент Венгрии принял закон, запрещающий проведение ЛГБТКИА+ прайдов.

Также мы писали, что 14 июня, в центре Киева представители ЛГБТКИА+ сообщества провели Марш Равенства.