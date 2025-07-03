США припинили допомогу Україні — чи має гроші ЄС

Фон дер Ляєн відповіла, чи є у ЄС фінанси для підтримки України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС є фінансові можливості для підтримки оборони України. Вона наголосила, що все відповідає вимогам НАТО.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен 3 липня.
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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що дуже важливо донести членам ЄС, що фінансові можливості для підтримки Києва є.
"З одного боку, податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в оборонну промисловість України", — сказала вона.
Крім того, президентка ЄК додала, що це відповідає вимогам НАТО.
Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чим небезпечна відсутність допомоги США для України. Він наголосив, що є певні позиції, які Європа не може надати.
Водночас Метте Фредеріксен заявила, що Європа не повинна стояти осторонь і має забезпечувати Україну усім необхідним.
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