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Головна Новини дня Фон дер Ляєн відповіла, чи є у ЄС фінанси для підтримки України

Фон дер Ляєн відповіла, чи є у ЄС фінанси для підтримки України

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:24
США припинили допомогу Україні — чи має гроші ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС є фінансові можливості для підтримки оборони України. Вона наголосила, що все відповідає вимогам НАТО.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен 3 липня.

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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що дуже важливо донести членам ЄС, що фінансові можливості для підтримки Києва є.

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"З одного боку, податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі, яка дозволяє напряму інвестувати в оборонну промисловість України", — сказала вона.

Крім того, президентка ЄК додала, що це відповідає вимогам НАТО.

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Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чим небезпечна відсутність допомоги США для України. Він наголосив, що є певні позиції, які Європа не може надати. 

Водночас Метте Фредеріксен заявила, що Європа не повинна стояти осторонь і має забезпечувати Україну усім необхідним

США зброя військова допомога Україна Урсула фон дер Ляєн війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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