Метте Фредеріксен висловилась про військову підтримку України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа не має бути жертвою. Вона наголосила, що потрібно зробити все, аби показати Росії "справжню силу".

Про це Метте Фредеріксен сказала під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 4 липня.

Реклама

Читайте також:

Європа підтримуватиме Україну

Прем'єрка заявила, що європейська спільнота не має стояти осторонь, а має збільшувати тиск на Росію та підтримку України.

"Ніхто не жертвує більше задля вас, ніж ви та ваші громадяни. Вся та кров, яка проливається на полях України в боротьбі за свободу. Саме тому нам потрібно перестати думати про нашу підтримку як подарунки. Треба розглядати її як справжню підтримку захисту Європи проти агресивної політики Росії", — наголосила Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чим небезпечна відсутність допомоги США. За його словами, є певні позиції, які Європа не може надати.

Також ми писали, що Швеція виділить Україні 130 млн євро. В пакет допомоги, зокрема, увійдуть стволи для самохідних артилерійських установок Archer.