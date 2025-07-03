Швеція надасть Україні стволи для систем Archer

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: Reuters

Швеція виділить Україні понад 130 млн євро на військову допомогу. В пакет, зокрема, увійдуть стволи для самохідних артилерійських установок Archer.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в Х 3 липня.

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Йонсон розповів, що уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд шведських крон на розширення військової підтримки України.

Зазначається, що виділені кошти підуть на забезпечення 18-го та 19-го пакетів допомоги, до складу яких увійшли:

понад десять нових стволів для самохідних артилерійських систем Archer,

вантажівки Volvo та Scania,

нова контейнерна система розвантаження оборонного обладнання,

засоби для здійснення далекобійних ударів та ведення підводних операцій,

а також додаткові логістичні ресурси.

Скриншот допису Пола Йонсона

Скриншот допису Пола Йонсона

Нагадаємо, США призупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.

У НАТО відреагували на зупинення постачання зброї і заявили, що без залучення всіх союзників, включно зі США, Київ не зможе вистояти у війні проти російської агресії.