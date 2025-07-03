Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Швеція виділить Україні 130 млн євро — куди підуть кошти

Швеція виділить Україні 130 млн євро — куди підуть кошти

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 18:42
Швеція надасть Україні стволи для систем Archer
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: Reuters

Швеція виділить Україні понад 130 млн євро на військову допомогу. В пакет, зокрема, увійдуть стволи для самохідних артилерійських установок Archer.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в Х 3 липня. 

Реклама
Читайте також:

Нова допомога Україні від Швеції

Йонсон розповів, що уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд шведських крон на розширення військової підтримки України.

Зазначається, що виділені кошти підуть на забезпечення 18-го та 19-го пакетів допомоги, до складу яких увійшли:

  • понад десять нових стволів для самохідних артилерійських систем Archer,
  • вантажівки Volvo та Scania,
  • нова контейнерна система розвантаження оборонного обладнання,
  • засоби для здійснення далекобійних ударів та ведення підводних операцій,
  • а також додаткові логістичні ресурси.
Нова допомога Україні від Швеції
Скриншот допису Пола Йонсона
Військова допомога від Швеції
Скриншот допису Пола Йонсона

Нагадаємо, США призупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.

У НАТО відреагували на зупинення постачання зброї і заявили, що без залучення всіх союзників, включно зі США, Київ не зможе вистояти у війні проти російської агресії.

зброя військова допомога Швеція Україна війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації