Швеція надасть Україні стволи для систем Archer

Швеція виділить Україні 130 млн євро — куди підуть кошти
Швеція виділить Україні понад 130 млн євро на військову допомогу. В пакет, зокрема, увійдуть стволи для самохідних артилерійських установок Archer.
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в Х 3 липня.
Нова допомога Україні від Швеції
Йонсон розповів, що уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд шведських крон на розширення військової підтримки України.
Зазначається, що виділені кошти підуть на забезпечення 18-го та 19-го пакетів допомоги, до складу яких увійшли:
- понад десять нових стволів для самохідних артилерійських систем Archer,
- вантажівки Volvo та Scania,
- нова контейнерна система розвантаження оборонного обладнання,
- засоби для здійснення далекобійних ударів та ведення підводних операцій,
- а також додаткові логістичні ресурси.
Нагадаємо, США призупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.
У НАТО відреагували на зупинення постачання зброї і заявили, що без залучення всіх союзників, включно зі США, Київ не зможе вистояти у війні проти російської агресії.
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