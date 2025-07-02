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Головна Новини дня У НАТО відреагували на зупинення постачання зброї Україні від США

У НАТО відреагували на зупинення постачання зброї Україні від США

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 19:38
США припинили постачання зброї України — генсек НАТО Рютте відреагував
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив розуміння позиції Сполучених Штатів щодо можливого скорочення або паузи у військовій допомозі Україні. Водночас він наголосив, що без залучення всіх союзників, включно зі США, Київ не зможе вистояти у війні проти російської агресії.

Про це Рютте сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

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Рютте зазначив, що Вашингтон має повне право турбуватися про власні оборонні потреби. На його думку, США повинні подбати про власні стратегічні запаси озброєнь, аби гарантувати безпеку і власних громадян. Утім, як підкреслив Генсек, західна підтримка України має бути спільною справою.

"Ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без зброї. У короткостроковій перспективі вона потребує всієї можливої допомоги", — заявив Рютте.

Він нагадав, що європейські країни у 2025 році вже зобов’язалися виділити Україні 35 мільярдів євро, втім цього недостатньо без активної участі США.

"Ми не можемо обійтися без підтримки США. Це також в інтересах Америки, щоб Україна не програла цю війну, і щоб на кордоні з Європою не з’явилася величезна Росія. І, звісно, ​​безпечна Європа також означає безпечні США", — сказав глава Альянсу.

Раніше ми писали, що США призупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. Водночас у Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

США НАТО зброя військова допомога війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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