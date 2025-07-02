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Главная Новости дня В НАТО отреагировали на остановку поставок оружия Украине от США

В НАТО отреагировали на остановку поставок оружия Украине от США

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:38
США прекратили поставки оружия Украине - генсек НАТО Рютте отреагировал
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил понимание позиции Соединенных Штатов относительно возможного сокращения или паузы в военной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что без привлечения всех союзников, включая США, Киев не сможет выстоять в войне против российской агрессии.

Об этом Рютте сказал в интервью телеканалу Fox News.

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Рютте отметил, что Вашингтон имеет полное право беспокоиться о собственных оборонных потребностях. По его мнению, США должны позаботиться о собственных стратегических запасах вооружений, чтобы гарантировать безопасность и собственных граждан. Впрочем, как подчеркнул Генсек, западная поддержка Украины должна быть общим делом.

"Мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без оружия. В краткосрочной перспективе она нуждается во всей возможной помощи", — заявил Рютте.

Он напомнил, что европейские страны в 2025 году уже обязались выделить Украине 35 миллиардов евро, впрочем этого недостаточно без активного участия США.

"Мы не можем обойтись без поддержки США. Это также в интересах Америки, чтобы Украина не проиграла эту войну, и чтобы на границе с Европой не появилась огромная Россия. И, конечно, безопасная Европа также означает безопасные США", — сказал глава Альянса.

Ранее мы писали, что США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину. В то же время в Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

США НАТО оружие военная помощь война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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