Швеция предоставит Украине стволы для систем Archer

Швеция выделит Украине 130 млн евро — куда пойдут средства
Швеция выделит Украине более 130 млн евро на военную помощь. В пакет, в частности, войдут стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в Х 3 июля.
Новая помощь Украине от Швеции
Йонсон рассказал, что правительство Швеции приняло решение направить 1,5 млрд шведских крон на расширение военной поддержки Украины.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение 18-го и 19-го пакетов помощи, в состав которых вошли:
- более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских систем Archer,
- грузовики Volvo и Scania,
- новая контейнерная система разгрузки оборонного оборудования,
- средства для осуществления дальнобойных ударов и ведения подводных операций,
- а также дополнительные логистические ресурсы.
Напомним, США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.
В НАТО отреагировали на остановку поставок оружия и заявили, что без привлечения всех союзников, включая США, Киев не сможет выстоять в войне против российской агрессии.
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