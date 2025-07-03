Швеция предоставит Украине стволы для систем Archer

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Reuters

Швеция выделит Украине более 130 млн евро на военную помощь. В пакет, в частности, войдут стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в Х 3 июля.

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Йонсон рассказал, что правительство Швеции приняло решение направить 1,5 млрд шведских крон на расширение военной поддержки Украины.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение 18-го и 19-го пакетов помощи, в состав которых вошли:

более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских систем Archer,

грузовики Volvo и Scania,

новая контейнерная система разгрузки оборонного оборудования,

средства для осуществления дальнобойных ударов и ведения подводных операций,

а также дополнительные логистические ресурсы.

Скриншот сообщения Пола Йонсона

Скриншот сообщения Пола Йонсона

Напомним, США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.

В НАТО отреагировали на остановку поставок оружия и заявили, что без привлечения всех союзников, включая США, Киев не сможет выстоять в войне против российской агрессии.