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Главная Новости дня Швеция выделит Украине 130 млн евро — куда пойдут средства

Швеция выделит Украине 130 млн евро — куда пойдут средства

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 18:42
Швеция предоставит Украине стволы для систем Archer
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Reuters

Швеция выделит Украине более 130 млн евро на военную помощь. В пакет, в частности, войдут стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в Х 3 июля.

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Йонсон рассказал, что правительство Швеции приняло решение направить 1,5 млрд шведских крон на расширение военной поддержки Украины.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение 18-го и 19-го пакетов помощи, в состав которых вошли:

  • более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских систем Archer,
  • грузовики Volvo и Scania,
  • новая контейнерная система разгрузки оборонного оборудования,
  • средства для осуществления дальнобойных ударов и ведения подводных операций,
  • а также дополнительные логистические ресурсы.
Нова допомога Україні від Швеції
Скриншот сообщения Пола Йонсона
Військова допомога від Швеції
Скриншот сообщения Пола Йонсона

Напомним, США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.

В НАТО отреагировали на остановку поставок оружия и заявили, что без привлечения всех союзников, включая США, Киев не сможет выстоять в войне против российской агрессии.

оружие военная помощь Швеция Украина война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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