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Не должны стоять в стороне — премьер Дании о поддержке Украины

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 18:55
Метте Фредериксен высказалась о военной поддержке Украины
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа не должна быть жертвой. Она подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы показать России "настоящую силу".

Об этом Метте Фредериксен сказала во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

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Премьер заявила, что европейское сообщество не должно стоять в стороне, а должно увеличивать давление на Россию и поддержку Украины.

"Никто не жертвует больше ради вас, чем вы и ваши граждане. Вся та кровь, которая проливается на полях Украины в борьбе за свободу. Именно поэтому нам нужно перестать думать о нашей поддержке, как о подарках. Надо рассматривать ее как настоящую поддержку защиты Европы против агрессивной политики России", — подчеркнула Метте Фредериксен.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, чем опасно отсутствие помощи США. По его словам, есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить.

Также мы писали, что Швеция выделит Украине 130 млн евро. В пакет помощи, в частности, войдут стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.

Дания военная помощь Украина Европа война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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