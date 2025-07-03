США прекратили помощь Украине — есть ли деньги у ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть финансовые возможности для поддержки обороны Украины. Она подчеркнула, что все соответствует требованиям НАТО.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Дании Метте Фредериксен 3 июля.

Реклама

Читайте также:

ЕС не остановит военную помощь Украине

Урсула фон дер Ляйен отметила, что очень важно донести членам ЕС, что финансовые возможности для поддержки Киева есть.

"С одной стороны, налоговая гибкость направлена для инвестиций в украинский оборонный сектор, а также есть совместная программа закупки, которая позволяет напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины", — сказала она.

Кроме того, президент ЕК добавила, что это соответствует требованиям НАТО.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, чем опасно отсутствие помощи США для Украины. Он отметил, что есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить.

В то же время Метте Фредериксен заявила, что Европа не должна стоять в стороне и должна обеспечивать Украину всем необходимым.