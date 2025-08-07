Зеленский обсудил с фон дер Ляйен роль ЕС в мирных переговорах

Зеленский и фон дер Ляйен. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы скоординировать дипломатические шаги на фоне контактов с Вашингтоном. Киев стремится завершить войну на справедливых условиях и рассчитывает на консолидированную позицию объединенной Европы. Подробнее о предварительных договоренностях смотрите в материале ЕС поддерживает мирную формулу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Во время разговора Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за последовательную поддержку.

"Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и очень благодарен за поддержку. Проинформировал о нашем разговоре с президентом Трампом, об имеющихся дипломатических возможностях. Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа - с нами на этом пути", — отметил глава государства.

Президент отдельно подчеркнул, что Евросоюз должен быть привлечен ко всем форматам переговоров по Украине и будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении.

"Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии. Спасибо!", — добавил Зеленский.

В ходе беседы лидеры обсудили ход переговоров о вступлении Украины в ЕС, возможные финансовые механизмы для восстановления и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию. Киев рассчитывает, что общая позиция Брюсселя и Вашингтона создаст дополнительные условия для быстрого и справедливого мира.

Напомним, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз обладает достаточными финансовыми ресурсами для усиления обороноспособности Украины, и заверила, что эта поддержка полностью согласуется со стандартами НАТО.

Ранее мы также информировали, что Урсула фон дер Ляйен обратилась к правительству Венгрии с призывом отменить запрет на проведение Budapest Pride, подчеркнув, что государство-член должно уважать базовые ценности ЕС относительно прав и свобод человека.