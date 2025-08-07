Мирные переговоры — какой формат хочет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры должны проходить в трехстороннем формате. Там должны присутствовать лидеры Украины, США и России.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении 7 августа.

Какими должны быть мирные переговоры

Зеленский отметил, что вполне справедливо, чтобы Украина была участницей мирных переговоров. Он отметил, что война России направлена именно против нашего государства и против нашей независимости, поэтому иначе быть не может.

"Поэтому формат встреч, встреч лидеров — это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили с президентом Трампом — о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате. Обо всех возможностях", — отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил президента США за открытость к поиску реальных решений и подчеркнул, что в Украине уверены, что эту войну можно завершить длительным миром. Однако все шаги должны быть взвешенными — именно такими, которые сработают.

Итоги разговоров с мировыми лидерами

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня день богат на разговоры и консультации с нашими партнерами. Президент уже говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с директором МВФ и с премьером Албании. Кроме того, сегодня с визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Румынии. Это был ее первый визит после назначения на должность.

"Во всех этих разговорах все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украину четко поддерживают, и он за это очень благодарен всем партнерам. Также отмечается, что всех объединяет понимание того, что война России против Украины — это война в Европе и против Европы. Поэтому все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность для всей Европы.

Президент Украины считает, что голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и встреч, чтобы согласовать все позиции.

Напомним, ранее Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.

В то же время Путин назвал место возможной встречи с Трампом. Это произойдет на нейтральной территории в третьей стране.