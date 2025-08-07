Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным

Зеленский ответил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 21:04
Мирные переговоры — какой формат хочет Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры должны проходить в трехстороннем формате. Там должны присутствовать лидеры Украины, США и России.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении 7 августа.

Реклама
Читайте также:

Какими должны быть мирные переговоры

Зеленский отметил, что вполне справедливо, чтобы Украина была участницей мирных переговоров. Он отметил, что война России направлена именно против нашего государства и против нашей независимости, поэтому иначе быть не может.

"Поэтому формат встреч, встреч лидеров — это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили с президентом Трампом — о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате. Обо всех возможностях", — отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил президента США за открытость к поиску реальных решений и подчеркнул, что в Украине уверены, что эту войну можно завершить длительным миром. Однако все шаги должны быть взвешенными — именно такими, которые сработают.

Итоги разговоров с мировыми лидерами

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня день богат на разговоры и консультации с нашими партнерами. Президент уже говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с директором МВФ и с премьером Албании. Кроме того, сегодня с визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Румынии. Это был ее первый визит после назначения на должность.

"Во всех этих разговорах все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украину четко поддерживают, и он за это очень благодарен всем партнерам. Также отмечается, что всех объединяет понимание того, что война России против Украины — это война в Европе и против Европы. Поэтому все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность для всей Европы.

Президент Украины считает, что голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и встреч, чтобы согласовать все позиции.

Напомним, ранее Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.

В то же время Путин назвал место возможной встречи с Трампом. Это произойдет на нейтральной территории в третьей стране.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации