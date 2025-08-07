Зеленський і Цоя домовилися посилити ППО й проєкти Чорного моря

Зеленський та глава МЗС Румунії. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський прийняв очільницю МЗС Румунії Оану-Сільвію Цою, для якої це перший візит до України. Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони, безпекову співпрацю та спільні інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Що обговорили Зеленський і міністерка МЗС Румунії

Під час зустрічі глава держави подякував Бухаресту за військову, політичну й логістичну підтримку, а особливо за передачу засобів ППО та рішення румунського парламенту захищати власний повітряний простір від російських дронів.

"Російські обстріли — це загроза для всього регіону, і цілком справедливе рішення парламенту Румунії збивати ті дрони, які залітають у румунський повітряний простір", — наголосив Зеленський, підкресливши важливість спільної протиракетної та протидронової оборони.

Сторони домовилися тісніше координувати тренування українських військових у Румунії та розвивати енергетичні й транспортні коридори в Чорноморському басейні.

"Є конкретні пропозиції, як посилити звʼязки та безпеку в Чорноморському регіоні", — зазначив Президент, додавши, що Київ і Бухарест розглядають нові механізми захисту цивільних громад поблизу кордону від повітряних атак.

Україна розраховує, що подальше розширення співпраці з Румунією зміцнить безпеку обох країн і сприятиме відновленню регіону після перемоги.

Нагадаємо, що українців почали розвертати на румунському кордоні, якщо автомобіль не має підтвердження технічної справності. Правило стосується і легкових авто, і вантажівок: без довідки про пройдений техогляд далі не пускають — доведеться повернутися.

Раніше ми також інформували, що румунська влада готується придбати міжнародний порт Джурджулешти, який нині належить приватній компанії Danube Logistics SRL, та вкласти 24 мільйони євро в його модернізацію.