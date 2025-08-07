Видео
Главная Новости дня Встреча Зеленского и главы МИД Румынии — что обсуждали

Встреча Зеленского и главы МИД Румынии — что обсуждали

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 19:51
Зеленський і Цоя домовилися посилити ППО й проєкти Чорного моря
Зеленский и глава МИД Румынии, фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский принял главу МИД Румынии Оану-Сильвию Цою, для которой это первый визит в Украину. Лидеры обсудили усиление противовоздушной обороны, сотрудничество в сфере безопасности и совместные инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Читайте также:

Что обсудили Зеленский и министр МИД Румынии

Во время встречи глава государства поблагодарил Бухарест за военную, политическую и логистическую поддержку, а особенно за передачу средств ПВО и решение румынского парламента защищать собственное воздушное пространство от российских дронов.

"Российские обстрелы — это угроза для всего региона, и вполне справедливое решение парламента Румынии сбивать те дроны, которые залетают в румынское воздушное пространство", — подчеркнул Зеленский, подчеркнув важность совместной противоракетной и противодроновой обороны.

Стороны договорились теснее координировать тренировки украинских военных в Румынии и развивать энергетические и транспортные коридоры в Черноморском бассейне.

"Есть конкретные предложения, как усилить связи и безопасность в Черноморском регионе", — отметил Президент, добавив, что Киев и Бухарест рассматривают новые механизмы защиты гражданских общин вблизи границы от воздушных атак.

Украина рассчитывает, что дальнейшее расширение сотрудничества с Румынией укрепит безопасность обеих стран и будет способствовать восстановлению региона после победы.

Напомним, что украинцев начали разворачивать на румынской границе, если автомобиль не имеет подтверждения технической исправности. Правило касается и легковых авто, и грузовиков: без справки о пройденном техосмотре дальше не пускают — придется вернуться.

Ранее мы также информировали, что новые условия въезда ввела Румыния, поэтому водителям стоит заранее позаботиться о соответствующем документе. Пограничники требуют только одно — официальную справку об исправном авто.

