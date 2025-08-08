Видео
Путин хочет Крым и Донбасс ради перемирия — США ответили на слухи

Путин хочет Крым и Донбасс ради перемирия — США ответили на слухи

Дата публикации 8 августа 2025 19:40
Путин требует признать Донбасс и Крым российскими - в Белом доме сделали заявление
Владимир Путин. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки продолжают вести переговоры с Россией по достижению мира в Украине. Однако одним из условий российского диктатора Владимира Путина является признание оккупированных территории Донбасса и Крыма частью РФ.

Об этом заявило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в пятницу, 8 августа.

Читайте также:

РФ требует признать Крым и Донбасс ее территориями

Уже в ближайшие дни должна состояться встреча американского лидера Дональда Трампа с Путиным. Место переговоров пока остается под вопросом, а вот ключевые темы для разговора уже известны.

США намерены заключить соглашение с РФ о прекращении боевых действий в Украине. Однако в обмен на мир Путин требует признать все территории Донецкой и Луганской областей, а также полуостров Крым, частью России.

По условиям соглашения, которое обсуждают представители США и РФ, оккупанты должны прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущих линий фронта, сообщили источники. Но инсайдеры предостерегли, что условия и планы соглашения все еще могут измениться.

Реакция США

Между тем в Белом доме заявили, что не хотят комментировать информацию, которая распространяется в СМИ.

"По указанию президента, спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова встретился с президентом Путиным, чтобы обсудить возможные пути к миру, и президент и его команда по национальной безопасности обсуждают эти пути как с украинцами, так и с европейцами. Из уважения к нашим деликатным дипломатическим переговорам с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками, Белый дом не будет комментировать детали, о которых сообщают СМИ", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, пишет SkyNews.

Отметим, что Белом доме также определились с датой проведения встречи Путина и Трампа.

А также стало политтехнолог предположил, чего стоит ждать Украине после встречи Трампа и Путина.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
