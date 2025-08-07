Відео
Віткофф розпочав розмову з чиновниками України та Європи, — ЗМІ

Віткофф розпочав розмову з чиновниками України та Європи, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 22:00
Зустріч Віткоффа з українськими та європейськими чиновниками — що відомо
Посланник президента США Стівен Віткофф. Фото: REUTERS

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 7 серпня вже розпочав зустріч з українськими та європейськими чиновниками. Вони говорять про його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на поінформоване джерело. 

Читайте також:

Зустріч Віткоффа з українськими та європейськими чиновниками

Зазначається, що на цій зустрічі чиновники обговорюють подальші кроки щодо припинення війни. Крім того, увага зосереджена на потенційній зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. 

Раніше видання Axios повідомляло, що 7 серпня Стів Віткофф планує провести розмову з представниками України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії та поговорити про підсумки своєї розмови з Путіним. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів, якими бачить переговори з Трампом і Путіним. Він вважає, що вони мають відбуватися у тристоронньому форматі.

Водночас раніше Трамп назвав нову умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише тоді, коли очільник Кремля погодиться на зустріч із Зеленським. 

переговори Україна Європа війна в Україні Стів Віткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
