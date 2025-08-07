Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Виткофф начал разговор с чиновниками Украины и Европы, — СМИ

Виткофф начал разговор с чиновниками Украины и Европы, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 22:00
Встреча Виткоффа с украинскими и европейскими чиновниками — что известно
Посланник президента США Стивен Виткофф. Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф 7 августа уже начал встречу с украинскими и европейскими чиновниками. Они говорят о его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на информированный источник.

Реклама
Читайте также:

Встреча Виткоффа с украинскими и европейскими чиновниками

Отмечается, что на этой встрече чиновники обсуждают дальнейшие шаги по прекращению войны. Кроме того, внимание сосредоточено на потенциальной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Стив Виткофф планирует провести разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании и поговорить об итогах своего разговора с Путиным.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным. Он считает, что они должны происходить в трехстороннем формате.

В то же время ранее Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.

переговоры Украина Европа война в Украине Стив Виткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации