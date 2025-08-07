Встреча Виткоффа с украинскими и европейскими чиновниками — что известно

Посланник президента США Стивен Виткофф. Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф 7 августа уже начал встречу с украинскими и европейскими чиновниками. Они говорят о его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на информированный источник.

Реклама

Читайте также:

Встреча Виткоффа с украинскими и европейскими чиновниками

Отмечается, что на этой встрече чиновники обсуждают дальнейшие шаги по прекращению войны. Кроме того, внимание сосредоточено на потенциальной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Стив Виткофф планирует провести разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании и поговорить об итогах своего разговора с Путиным.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил, какими видит переговоры с Трампом и Путиным. Он считает, что они должны происходить в трехстороннем формате.

В то же время ранее Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.