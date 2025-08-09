Видео
Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании шаги к миру

Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании шаги к миру

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 14:28
Владимир Зеленский провел разговор с Киром Стармером — о чем говорили
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили шаги к миру на фоне требований Кремля отдать временно оккупированные территории.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в субботу, 9 августа.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с Киром Стармером

Глава государства подчеркнул, что Украина и партнеры делают все возможное, чтобы остановить войну без территориальных уступок РФ.

"Все равно видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного. Нужны четкие шаги, максимум нашей с партнерами координации. Ценим настрой Британии, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну. Активно работаем ради конструктивной дипломатии и того, чтобы решения могли сработать. Согласовали следующие контакты", — заявил Зеленский.

Зеленський поговорив з прем'єром Великої Британії
Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, что в СМИ после разговора Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа заявили о том, что Россия требует от Украины уступить оккупированные территории Донбасса и Крыма в обмен на перемирие.

Однако, впоследствии в Кремле заявили, что Уиткофф не верно трактовал слова российского диктатора и РФ претендует четыре украинские области — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Между тем, Владимир Зеленский ответил, готов ли уступить земли ради мира.

Владимир Зеленский Украина Великобритания война в Украине Кир Стармер
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
