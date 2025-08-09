Вимоги Путіна щодо перемир’я – Віткофф неправильно зрозумів РФ

Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна для перемир’я — Bild
Спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів вимоги, які Росія висунула для припинення вогню в Україні. Диктатор Володимир Путін погодився лише на часткове припинення вогню.
Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела.
Які вимоги висунула РФ для перемир'я
Зазначається, що Кремль усе ще хоче захопити чотири українські області — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.
Більше того, Путін запропонував лише часткове припинення вогню, яке передбачає відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеосяжне припинення вогню.
"Віткофф не знає, про що говорить", — заявив український урядовий чиновник у коментарі таблоїду.
Також видання пише, що США запропонували заморозити конфлікт по поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією, однак Москва не захотіла погоджуватися на цю пропозицію.
А слова Путіна про "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя Віткофф зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.
Крім того, повідомляється, що між Віткоффом і держсекретарем США Марко Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи: глава Держдепу наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, а віцепрезидент США Джей Ді Венс та Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків президента США Трампа.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.
