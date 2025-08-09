Відео
Головна Новини дня Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна для перемир’я — Bild

Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна для перемир’я — Bild

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 14:12
Вимоги Путіна щодо перемир’я – Віткофф неправильно зрозумів РФ
Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: Reuters

Спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів вимоги, які Росія висунула для припинення вогню в Україні. Диктатор Володимир Путін погодився лише на часткове припинення вогню.

Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела.

Читайте також:

Які вимоги висунула РФ для перемир'я

Зазначається, що Кремль усе ще хоче захопити чотири українські області — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Більше того, Путін запропонував лише часткове припинення вогню, яке передбачає відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеосяжне припинення вогню.

"Віткофф не знає, про що говорить", — заявив український урядовий чиновник у коментарі таблоїду.

Також видання пише, що США запропонували заморозити конфлікт по поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією, однак Москва не захотіла погоджуватися на цю пропозицію.

А слова Путіна про "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя Віткофф зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.

Крім того, повідомляється, що між Віткоффом і держсекретарем США Марко Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи: глава Держдепу наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, а віцепрезидент США Джей Ді Венс та Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків президента США Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

США володимир путін війна в Україні Росія Стів Віткофф
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
