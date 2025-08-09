Видео
Главная Новости дня Уиткофф неправильно понял требования Путина для перемирия — Bild

Уиткофф неправильно понял требования Путина для перемирия — Bild

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 14:12
Требования Путина о перемирии — Уиткофф неправильно понял РФ
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Reuters

Спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине. Диктатор Владимир Путин согласился лишь на частичное прекращение огня.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Читайте также:

Какие требования выдвинула РФ для перемирия

Отмечается, что Кремль все еще хочет захватить четыре украинские области — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Более того, Путин предложил лишь частичное прекращение огня, которое предусматривает отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее прекращение огня.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", — заявил украинский правительственный чиновник в комментарии таблоиду.

Также издание пишет, что США предложили заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией, однако Москва не захотела соглашаться на это предложение.

А слова Путина о "мирном уходе" украинцев из Херсона и Запорожья Уиткофф понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов.

Кроме того сообщается, что между Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио есть разногласия по поводу роли Европы: глава Госдепа подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, а вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов президента США Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

США владимир путин война в Украине Россия Стив Виткофф
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
