Требования Путина о перемирии — Уиткофф неправильно понял РФ

Уиткофф неправильно понял требования Путина для перемирия — Bild
Спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине. Диктатор Владимир Путин согласился лишь на частичное прекращение огня.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Какие требования выдвинула РФ для перемирия
Отмечается, что Кремль все еще хочет захватить четыре украинские области — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.
Более того, Путин предложил лишь частичное прекращение огня, которое предусматривает отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее прекращение огня.
"Уиткофф не знает, о чем говорит", — заявил украинский правительственный чиновник в комментарии таблоиду.
Также издание пишет, что США предложили заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией, однако Москва не захотела соглашаться на это предложение.
А слова Путина о "мирном уходе" украинцев из Херсона и Запорожья Уиткофф понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов.
Кроме того сообщается, что между Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио есть разногласия по поводу роли Европы: глава Госдепа подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, а вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов президента США Трампа.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
