Саміт Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня - Зеленський може взяти участь

Наступної п'ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці. Не виключено, що в ній може взяти участь і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє CBS News.

Імовірність участі Зеленського є

"Один із високопоставлених чиновників Білого дому повідомив CBS News, що планування саміту наступної п'ятниці поки що невизначене, і що все ще існує ймовірність того, що президент України Володимир Зеленський може взяти в ньому якусь участь", — пише видання.

Раніше цього тижня Білий дім заявив, що Трамп відкритий для зустрічей як із Путіним, так і з Зеленським. Однак у п'ятницю він зазначив, що планує "почати з Росії". Також він говорив днями, що, на його думку, є шанси організувати тристоронню зустріч за участю Зеленського і Путіна.

Зазначимо, що зустріч лідерів США і Росії відбудеться на тлі тиску Трампа на Путіна з метою укладення угоди про припинення вогню в Україні.

У липні президент США встановив РФ дедлайн у 50 днів, щоб завершити війну в Україні. В іншому випадку, він пригрозив ввести вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Незабаром Трамп скоротив свій термін до 10 днів, і кінцевою датою стало 8 серпня. За київським часом цей день минув, у США на момент публікації триває. Наразі статус додаткових санкцій незрозумілий.

Нагадаємо, що кілька годин тому Трамп спілкувався з журналістами і заявив, що має інформацію, яка важлива і для України, і для Росії. За його словами, подробиці будуть пізніше.

Крім того, цієї ночі Трамп повідомив у соцмережах, що вже 15 серпня в нього буде зустріч із Путіним в американському штаті Аляска. Незабаром помічник глави Кремля Юрій Ушаков підтвердив анонс зустрічі, зазначивши, що однією з тем переговорів буде війна в Україні.