Главная Новости дня Зеленский может взять участие в саммите Путина и Трампа, — CBS

Зеленский может взять участие в саммите Путина и Трампа, — CBS

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 03:46
Саммит Трампа и Путина на Аляске 15 августа — Зеленский может взять участие
Владимир Зеленский. Фото: ОП

В следующую пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу на Аляске. Не исключено, что в ней может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский. 

Об этом сообщает CBS News.

Читайте также:

Вероятность участия Зеленского есть

"Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и что все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие", — пишет издание.

Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским. Однако в пятницу он отметил, что планирует "начать с России". Также он говорил на днях, что по его мнению, есть шансы организовать трехстороннюю встречу с участники Зеленского и Путина.

Отметим, что встреча лидеров США и России состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения сделки о прекращении огня в Украине.

В июле президент США установил РФ дедлайн в 50 дней, чтобы завершить войну в Украине. В ином случае, он пригрозил ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Вскоре Трампа сократил свой срок до 10 дней, и конечной датой стало 8 августа. По киевскому времени этот день прошел, в США на момент публикации продолжается. На данный момент статус дополнительных санкций неясен.

Напомним, что несколько часов назад Трамп общался с журналистами и заявил, что имеет информацию, которая важна и для Украины, и для России. По его словам, подробности будут позже.

Кроме того, этой ночью Трамп сообщил в соцсетях, что уже 15 августа у него будет встреча с Путиным в американском штате Аляска. Вскоре помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил анонс встречи, отметив, что одной из тем переговоров будет война в Украине.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
